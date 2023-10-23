İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, başkent Tel Aviv'de sokaklara inen yüzlerce İsrailli protesto gösterisi düzenledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları devam ederken, Hamas tarafından 7 Ekim günü başlatılan Aksa Tufanı Operasyonu'nda çok sayıda İsrail vatandaşı Gazze'ye kaçırılarak esir alınmıştı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Hamas tarafından esir alınanların yakınları protesto gösterisi düzenlerken, "Çocuklarımızı eve getirin" sloganları attı.

Protestocular yaşanan olayın sorumlusu olarak Başbakan Binyamin Netanyahu'yu gösterdi. İsrailliler ellerindeki pankartlar ve attıkları sloganlarla istifa çağrısı yaptı.