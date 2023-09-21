Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Küçük Dikili Mahallesi'nde, bir kişi yolda hasımlarını görünce bir cep telefonu tamircisi dükkanına sığındı.

İş yerine kurşun yağdırdılar

Şüpheliler ise iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. Bu anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Şans eseri ölen veya yaralanan olmadı

Saldırı anında iş yerinin dükkanından kurşunların girmesi üzerine bir müşteri hemen eğilirken diğer kişiler de dükkanın arkasına doğru kaçarak canlarını zor kurtardı.

Polis şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.