Fransa'da gözaltına alınan, mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi Pavel Durov'a yöneltilen suçlamalar arasında "otoritelere bilgi vermeyi reddetme" de bulunuyor.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Paris Cumhuriyet Savcısı Laure Beccuau, Durov hakkındaki suçlamalar arasında, yasa dışı işlemler, çocuk cinsel istismarı, dolandırıcılık ve otoritelere bilgi vermeyi reddetme gibi suçlar olduğunu söyledi.

Beccuau, Durov'un, Organize Suçlarla Mücadele memurları tarafından yapılan ön soruşturmanın ardından 8 Temmuz'da açılan "X" soruşturmasının bir parçası olarak gözaltına alındığını söyledi.

Polis tarafından sorgusu süren Durov hakkında 12 ayrı suçla ilgili araştırma yapıldığı belirtildi.

Durov mahkemece 5 milyon avro kefalet ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.