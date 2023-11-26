Ak Parti, 31 Mart 2024'te Yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri İçin Aday Belirlemedeki Önemli Kriterlerden Temayül Yoklaması Bugün Kahramanmaraş’ta Yoğun Katılım İle Gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen Temayül Yoklamasında Açıklamalarda Bulunan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof.Dr. Vahit Kirişci Ciddi Bir Katılımla Temayülü Gerçekleştirdiklerini İfade Ederek Tüm Katılımcılara Teşekkür Etti.

Milletvekili Kirişci Konuşmasının Devamında Sonuçların Ülkeye ve Kahramanmaraş’a Hayırlar Getirmesini Temenni Etti.