Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMI) Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş Havalimanı'nın 2025 yılı Temmuz ayına ait uçuş ve yolcu istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre, Temmuz ayında Kahramanmaraş Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 30 bin olarak gerçekleşti. Aynı dönemde iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 411 olurken, yük trafiği

(kargo+posta+bagaj) ise 258 ton olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk 7 ayını kapsayan Ocak-Temmuz döneminde ise havalimanını toplam 180 bin 247 yolcu kullandı.

Bu dönemde uçak trafiği 2 bin 80 hareket, yük trafiği ise 1.536 ton olarak gerçekleşti.

Kahramanmaraş Havalimanı, artan yolcu sayısı ve düzenli seferleriyle hem bölge halkının ulaşımını kolaylaştırıyor hem de kentin ekonomik ve sosyal hayatına katkı sunmaya devam ediyor.