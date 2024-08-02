İhracatta temmuz ayı verileri belli oldu. İhracat, temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artışla 22,5 milyar dolara yükseldi. Bu rakam en yüksek temmuz ayı ihracatı olarak kayıtlara geçti.

Ocak-temmuz dönemini kapsayan yedi aylık ihracat yüzde 4,1 oranında artarken, 148,8 milyar dolara çıktı. 12 aylık ihracat da yüzde 3,4 artışla 261,5 milyar dolara yükseldi.

Otomotiv, ihracat lideri

En çok ihracat yapan sektörler sıralamasında otomotiv 3,1 milyar dolarla ilk sıradaki yer alırken, onu, 2,6 milyar dolarla kimya, 1,7 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörleri izledi.