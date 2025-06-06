Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali, Kurban Bayramı öncesinde ve özellikle Arefe günü yoğun bir yolcu trafiğine sahne olurken, bayramın ilk gününden itibaren gözle görülür bir sakinlik yaşandı.

Bayram tatilini memleketlerinde ya da farklı şehirlerde geçirmek isteyen vatandaşlar, terminalde uzun kuyruklar oluşturmuş; peronlarda ve bekleme salonlarında yoğunluk dikkat çekmişti.

Ancak bayramın başlamasıyla birlikte yolculuklar büyük ölçüde tamamlandı ve terminaldeki kalabalık yerini sessizliğe bıraktı.