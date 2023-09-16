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İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütlerinin finans kaynaklarının tespitine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu DEAŞ zanlısı S.K. ile PKK/KCK zanlıları L.O. ve R.E. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, FETÖ zanlısı A.F.K. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Mersin'de, 13 Eylül'de terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik soruşturma kapsamında 4 zanlı gözaltına alınmıştı.