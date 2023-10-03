İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü PKK'ya yönelik Türkiye genelinde "Kahramanlar" operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

Türkiye genelinde kırsal alanda 08.30 itibarıyla terörle mücadele kapsamında, 8 orta çaplı, 458 küçük çaplı olmak üzere 466 operasyon yapıldı

Bu operasyonlara; JÖH, J.Komando ve Güvenlik Korucusundan oluşan 960 tim ve toplam 13 bin 440 personel katıldı.

Terör örgütünün istihbarat yapılanmasını da hedef alan operasyonda 67 şüpheli gözaltına alındı.