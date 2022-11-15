Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

Ahlam Albashır, 4 ay önce de yanında B. isimli bir teröristle birlikte kaçak yollarla Afrin üzerinden Türkiye'ye girdi. Esenler'de yaşayan Suriye uyruklu başka bir teröristin yanına gelen Ahlam Albashır ve B., burada kim oldukları belli olmasın diye karı-koca rolü yapmaya başladı. Çift, kamufle olmak için bir tekstil atölyesinde de işe başladı.

Burada kaldığı evde polis tarafından yakalanan Ahlam Albashır'in emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Öte yandan, Albashır'in kocası rolündeki B. isimli firari teröristin yakalanması için çalışma başlattı.