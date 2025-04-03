Endemik bir bitki olan ters lale, Binboğa Dağları’nın 2500-2700 metreleri arasında, özellikle Dulda koyak, vadiler ve yamaçlarda yetişiyor. Andırın, Afşin ve Ekinözü’nün yüksek kesimlerinde görülen ters laleler, zambak şeklindeki çiçekleriyle görenleri etkiliyor.

Üç haftalık ömrü olan ters laleleri görmek için çok sayıda yerli ve yabancı turist bölgeye akın ediyor. Zorlu bir yolculuğun ardından ters lalelerin bulunduğu bölgeye ulaşan amatör ve profesyonel fotoğrafçılar, koruma altına alınan bu bitkileri, halk arasında "Ağlayan gelin" ve "Hüzün çiçeği" olarak da bilinen ters laleleri ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekiyor.

Ters lalelere zarar verenlere karşı ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından "Biyolojik çeşitliliği tahrip etme" suçundan 244 bin 315 lira idari para cezası uygulanıyor.