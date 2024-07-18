Günümüzde birçok kişi, hazır giyim mağazalarından veya online satış platformlarından ihtiyaçlarına uygun giysileri temin edebiliyor. Bu durum, terzilik mesleğinin talebinde belirgin bir azalmaya neden oluyor. Özellikle genç kuşağın terziye olan ilgisinin azalması, mesleğin geleceği hakkında endişeleri arttırıyor.

Bir zamanlar mahallelerin vazgeçilmez ustalarından olan terziler, artık nadir bulunan meslek erbapları haline geldi. Teknolojik gelişmelerle birlikte hazır giyim endüstrisindeki otomatik makineler ve seri üretim yöntemleri, terzilik mesleğini geride bırakmaya başladı.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt