Kaza Tevfik Kadıoğlu Bulvarı Arık Market mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan U.A. (21) idaresindeki 46 AFV 325 plakalı otomobil, Banı Caddesi’nden çıkış yapan C.B. (56) yönetimindeki 46 AİK 153 plakalı araca çarptı.



Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak takla atan otomobil, önünde ilerlemekte olan M.S. (60) idaresindeki 46 AGN 803 plakalı araca da arkadan çarparak durabildi.



Zincirleme kazada, takla atan aracın sürücüsü U.A. ile aynı araçta yolcu konumunda bulunan M.N.Z. (35) yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan sürücü U.A. yolcu M.N.Z. hastaneye kaldırıldı kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgilere göre, her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Alkollü Sürücü Tespit Edildi

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, kazaya sebebiyet veren 21 yaşındaki sürücü U.A.’nın alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza sonrası bulvar üzerinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol normale döndü. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.