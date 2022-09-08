Şehrin doğusu ile batısını kesintisiz birbirine bağlayacak, Yedikuyular Kayak Merkezi’ne doğrudan ulaşım sağlayacak, 60 metre uzunluğunda çift şeritli tünel ve 500 metre uzunluğunda bağlantı yollarından oluşan Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projesi bölge esnafı ve vatandaşlar tarafından da beğeniyle karşılandı.

80 Milyon TL yatırımla hayata geçen Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projesinin şehir içi ulaşım açısından son derece önemli olduğunu belirten vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.