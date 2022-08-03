Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Şehrin batısı ile doğusunu kesintisiz birbirine bağlayacak 55 Milyon TL’lik yatırımda önemli bir aşamaya daha geçildi. Bir yandan bölgede kazı, dolgu, beton imalatları ve altyapı çalışmaları sürerken bir yandan da köprüde kiriş montajına başlandı. 60 metre uzunluğundaki çift şeritli köprü için hazırlanan taşınabilir beton yapıları, alandaki yerlerini almaya başladı. 10 Haziran Cuma günü temeli atılan ve 90 günlük süre belirlenen projenin kalan 36 günde tamamlanarak Kahramanmaraşlıların hizmetine alınması hedefleniyor.

Çalışmalar Hızla Devam Ediyor

Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projesi kapsamında bölgede çalışmaların büyük bir hızla devam ettiğinin altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “55 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirdiğimiz ve şehir merkezimizin trafik yükünü ciddi ölçüde hafifletecek olan Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projemizde çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Bölgede beton imalatları, altyapı ve kazı dolgu çalışmaları sürerken bir yandan da köprü kirişlerinin montajına başladık. Hedeflediğimiz 90 günlük iş bitirme süresine 36 gün kaldı. İnşallah belirlediğimiz zamanda bu projemizin açılışını gerçekleştireceğiz. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.