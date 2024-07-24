Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak haberin suç olmadığını anlatmaya çalışmayı sürdüreceğiz.” dedi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin basın özgürlüğünün önemini vurgulamak amacıyla 1989 yılından bu yana verdiği Basın Özgürlüğü Ödülleri törenle sahiplerini buldu.

Tören, Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü olan 24 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 13.30’da TGC Burhan Felek Konferans Salonu’nda düzenlendi. Törende kişi dalında gazeteci Timur Soykan, kurum dalında ise Deprem Bölgesi’ndeki gazeteciler adına TGC Temsilcileri ve Basın Meslek Örgütleri Basın Özgürlüğü Ödülünü aldı.



Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar törenin açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Değerli Konuklar, Değerli Üyelerimiz, Değerli Kurul Üyelerimiz 24 Temmuz Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü’nde düzenlediğimiz Basın Özgürlüğü Ödülleri törenimize hoş geldiniz.

Yaşadığımız topraklarda gazeteciliğin geçirdiği zor zamanlar hiç bitmiyor. Bu yıl da 24 Temmuz Basın Özgürlüğü Günü’nü ağır sorunlarla karşılıyoruz.

Basın özgürlüğü, çağdaş demokrasilerin olmazsa olmazıdır. Kamuoyunun gerçekleri öğrenme, doğru haber alma hakkı olarak belirlenen basın özgürlüğünün önündeki engeller bu ülkede yaşayan her yurttaşı olumsuz etkiliyor.

Sansür, oto sansür, haberlere erişimin engellenmesi, yayın durdurma, ağır para cezaları, resmi ilan kesintileri, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün önündeki önemli engeller olmaya devam ediyor.

Basın emekçilerine yönelik psikolojik ve fiziksel şiddet, hedef gösterme eylemleri maalesef her gün biraz daha artıyor.

Basın Özgürlüğü Anayasamız gereğince resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini kapsıyor. Bu yüzden ülkedeki tüm partilerin, kamu ve özel kurumların basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygı göstermesi büyük önem taşıyor.

Günümüz koşullarında basın sektöründe çığ gibi büyüyen işsizliğin var olduğu, halkın habere ulaşma yollarının her gün biraz daha daraldığı, kamuoyunun haber alma özgürlüğüne ket vurulduğu bir ortamda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak haberin suç olmadığını anlatmaya çalışmayı sürdüreceğiz.

Bu yıl 36’ıncısını düzenlediğimiz Basın Özgürlüğü Ödülleri törenimizde ödül alacak olan tüm meslektaşlarımızı gazetecilik adına verdikleri zorlu mücadele için kutluyorum. Seçici kurul üyelerimize teşekkür ediyorum.

Deprem Bölgesindeki meslektaşlarımızın ailelerini, arkadaşlarını, evlerini, iş yerlerini kaybetmelerine, uğradıkları tüm baskılara rağmen gazetecilik mesleğini sürdürmeye devam etmelerinin olağanüstü bir fedakârlık olduğunu biliyoruz.

Yönetim Kurulumuz adına inatla araştırmacı gazeteciliğe devam eden, yurttaşlarımızı bilgilendiren, deprem bölgesinde görev yapan tüm meslektaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum.

Biliyorsunuz 24 Temmuz aynı zamanda Lozan Anlaşması’nın da imzalandığı gün olarak tarihimiz açısından son derece önemli. 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre’nin Lozan kentinde uzun ve sert görüşmelerden sonra İsmet İnönü Başkanlığındaki Lozan heyeti Türkiye’nin bağımsızlık belgesi olan ‘Lozan Antlaşması’nı imzalamıştı.

Kurtuluş Savaşımızın sonucunda kazanılan Lozan Belgesi ile de Türkiye gelişmiş ülkeler arasında saygın bir yer almayı başarmıştı. Bu anlaşmaya imza atan yurtsever siyasetçileri de sevgi ve saygıyla anıyoruz. Biliyorsunuz dünyanın her yerinde gazeteciler çok zor koşullarda görev yapıyor.

Gazze’deki Filistin hükümetinin medya ofisinin yaptığı açıklamaya göre İsrail saldırılarında ölen gazeteci sayısı 163’e ulaştı. İsrail’in bir insanlık suçu olan Filistin halkına, sağlık çalışanlarına yönelik saldırısını kınıyoruz, bir an önce savaşın bitmesini umut ediyoruz. Törenimize katıldığınız için Yönetim Kurulumuz adına teşekkürlerimi sunuyorum.”

TGC Başkanı Vahap Munyar’ın konuşmasının ardından ödüllerin verilmesine geçildi.

Kişi dalındaki ödülü gazeteci Timur Soykan’a Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar verdi.

Kurum dalındaki ödül ise Deprem Bölgesindeki gazeteciler adına TGC Kahramanmaraş Temsilcisi Sırı Berk Arslan, TGC Antakya Temsilcisi Akın Bodur, TGC Gaziantep Temsilcisi Bekir Şahin, TGC Diyarbakır Temsilcisi Faruk Balıkçı, TGC Adıyaman Temsilcisi Hacı Mehmet Gelir, TGC Adana Temsilcisi İsmail Başkan, TGC Hatay Temsilcisi Mithat Kalaycıoğlu, TGC Osmaniye Temsilcisi Muzaffer Yüksel Kaya, Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, Şanlıurfa Gazeteciler Birliği Derneği Başkanı Veysel Polat ile Kilis Gazeteciler Derneği Başkanı İbrahim Güneş’e verildi.

Medya takip sponsorluğunu Dijital Basın’ın yaptığı tören toplu fotoğraf çekimi ve ikram ile sona erdi.