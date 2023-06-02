Türk Hava Yolları (THY), uluslararası lider marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in 2023 yılının "Küreselde En Güçlü Hava Yolu Markaları" araştırmasında 78,1 puan ile 8. sırada yer aldı.

THY açıklamasına göre, bayrak taşıyıcı marka, 2022 yılında bu kategoride 31. sırada yer alırken önemli bir ivme kazanarak bu yıl ilk 10 sıralaması içerisine girdi.

20 yıldan daha uzun bir süredir markaların finansal değerini hesaplayan şirket, her yıl dünyanın en büyük 5 bin markasını değerlendiriyor ve bu markaları ülke ve sektör bazında sıralayarak yılda yaklaşık 100 rapor hazırlıyor.

Bu kapsamda THY 2023 yılının "Küreselde En Güçlü Hava Yolu Markaları" araştırmasında 8. sırada yer aldı.