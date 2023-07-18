Ticaret Bakanlığı tarafından 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu ile Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde fiyat etiketi denetimi gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun 2023 yılı ilk altı ay faaliyetleri ve aldığı önlemlere göre, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olarak 10 ilde yaşanan deprem sonrası acil olarak ihtiyaç duyulan malzemelere yönelik e-ticaret pazaryerlerinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 353 firmaya toplam 84 milyon 975 bin 532 lira idari para cezası kesildi.