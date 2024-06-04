Deprem bölgesinin toparlanma sürecindeki işgücü piyasası ve Toplum Yararına Programlar (TYP) ile ilgili değerlendirme toplantısı, Kahramanmaraş Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer başkanlık etti.

Toplantıya katılım sağlayanlar arasında Kahramanmaraş Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı da yer aldı. Başkan Narlı, yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'taki birçok fabrikada yüzlerce işçiye ihtiyaç duyulduğunu belirtti ve iş arayanların bu fabrikalara başvurabileceklerini ifade etti. Başkan Narlı, ayrıca bu işletmelerde sunulan güzel imkânlara dikkat çekerek, kimsenin mağdur edilmeyeceğinin altını çizdi.

Toplantı, bölgedeki işgücü piyasasının durumu, deprem sonrası toparlanma sürecindeki zorluklar ve TYP'nin bu süreçteki rolü gibi konuların ele alındığı verimli bir oturum olarak değerlendirildi.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt