Kahramanmaraş’ın ticaret kesiminden mevcut KMTSO yönetimine sert tepki geldi. Alp Asistanlık Yönetim Kurulu Başkanı Alp Eren Önal her gün iş potansiyelinin arttığı Kahramanmaraş’ta Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı bir üye olduğunu belirtti.

Önal; “Ticaret ve sanayinin birlikte işlendiği ikisinin aynı çatı altında bulunmuş olduğu şehrimizde yaklaşan başkanlık seçimlerinde bizde ticaretin sesinin daha gür çıkması için taraf olmaya karar verdik.

Öncelikle her iki adaya da başarılar diliyorum.

Şehrimize gerçekten değer katan bugüne kadar vermiş olduğu emeklerle de ciddi anlamda büyümesini ve gelişmesine katkı sağlayan insanlar olduğu aşikârdır.

Bizler özelliklede işin ticaret kısmında da olan kobiler olarak sesimizi biraz daha gür çıkartmak istiyoruz. Sanayimiz kentimiz için tabiki çok önemli, sanayi bakanlarımız sürekli geliyor.

OSB’lerle alakalı sürekli projeler yapılıyor fakat ticaretler, tüccarlar hep işin geri planında kalıyor.

Ne yazık ki bunu ne zaman bir yerde gündeme getirecek olsak kendi esnafımız, kendi kobimiz bize tek amaçlarının ya da tek misyonlarının ticaret sanayi odasına aidat ödemek olduğunu, harici olarak ticaret sanayi odasından hiçbir etkinlik veya destek göremediklerinden yakınıyorlar.