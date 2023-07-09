Malatya'da ticaretin kalbinin attığı ve 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan bölgeler yeniden ayağa kaldırılacak.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Malatya'da 20 bin civarında iş yeri yıkıldı, bazılarında ise ağır hasar oluştu.

AFAD öncülüğünde devlet ve özel sektör el birliğiyle yaraların sarılmaya çalışıldığı kentte, iş yerleri yıkılan ve zarar gören esnaf için de çalışmalar yürütülüyor.

Esnafın eski günlerine dönmesi ve ekonominin yeniden canlanması için kent merkezinde afetzede esnaf için konteynerlerden geçici iş yerleri kurulurken, kalıcı iş yerleri için de proje hazırlandı.