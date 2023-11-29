Müstehcen bir video çekerek TikTok hesabında paylaşan 35 yaşındaki G.D., kısa sürede gündem oldu.

Ardından videolara yenilerini eklemeye devam eden kadının görüntülerde, para karşılığında gömleğinin düğmelerini yavaş yavaş açtığı tespit edildi.

Öte yandan kadının, 1 saatte 100 bin lira topladığı da belirlendi.

Polis baskın düzenledi

Bunun üzerine ekipler, harekete geçerek G.D.'nin Kartal'daki evine baskın yaptı. Gözaltına alınan G.D., Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Serbest bırakıldı

Ahlak Büro Amirliğinde işlemleri yapılan G.D., savcılık talimatıyla mevcutlu olarak İstanbul, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

5 aylık hamile olan G. D. (35) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gazetecilere "Mecbur kaldım, 5-6 ayda 100 bin kazandım" dedi

5 aylık hamile olduğu ortaya çıkan kadın, şunları söyledi:

1 saatte 100 bin lira kazanmadım. o gün 7 bin 500 lira kazandım. 5-6 ayda 20 bin lira kazanıyordum. Bilerek göğsümü açmadım. Düğmem koptu. Kocam videoda yoktu, kolu çıkmış demek ki.. Kocam çok tepki göstermedi. TikTok'tan gelir elde ettiğim için belki. Hamile olduğumu kimse bilmiyordu.

Benden daha kötüleri var. Ben en azından kötülük yapmadım. Evimin kirasını karşılayamadım, mecbur kaldım. Pişmanım, bu şekilde asla bir daha yayın yapmam.