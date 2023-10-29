Anestder, Estetik Kozmetik Jinekoloji ve Cinsel Sağlık Derneği ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin Birlikte Düzenlemiş Olduğu “Genital Estetik ve Kozmetik Jinekoloji “Konulu Kongre Tıp Fakültesi Konferans Salonunda Yoğun Katılım ile Gerçekleştirildi.

Burada Aksu Haber’e Özel Açıklamalarda Bulunan KSÜ Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Alev Özer Güzel Bir Toplantıya Ev Sahipliği Yapmanın Mutluluğunu Yaşadıklarını Söyledi.

Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ali Doğukan Anğın Keyifli Bir Kongre Gerçekleştirdiklerini Söyledi.

KSÜ Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Dr. Selim Karaküçük İse Emeği Geçenlere Teşekkürlerini İletti.

Bütüncül Kadın Sağlığı Derneği Başkanı Op. Dr. Dilek Zuhal Sanlı Bilgiler Paylaştıklarını Söyleyerek Güzel Bir Program Olduğunu Dile Getirdi.

Kadın Doğum, Tüp Bebek Ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Adnan Yener İse Gerçekleştirilen Programla İlgili Aksu Haber’e Özel Bilgiler Paylaştı.