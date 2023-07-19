Tırnaklarda yaşanan değişimler farklı hastalıkların habercisi olabiliyor. Uzmanlar vücutta yaşanan değişimlerin takip edilmesi ve gerekli tetkiklerin yapılması noktasında uyarılarda bulunuyor. Uzmanlara göre tırnaktaki değişimler çok ciddi hastalıklara işaret edebiliyor. Hafızaya, düşünme yetisine ve sosyal becerilere etki eden semptomlar olarak tanımlayabileceğimiz demansın da ilk belirtileri arasında tırnaklardaki değişim yer alıyor.

CİLT DEĞİŞİMLERİNE DİKKAT

Şimdiye kadar yapılan birçok çalışma, bilişsel bozulma ile birlikte saç ve tırnaklardaki değişikliklerin de meydana gelebileceğini ortaya koydu. "Deri lezyonları: demans sendromunun tanısında değerli bir işaret" başlıklı bir rapor, Alzheimer hastalığında cilt lezyonlarının varlığı konusunu gündeme getirdi. Rapor çalışması, belirli demans sendromu tipleri ile ilişkili karakteristik deri lezyonlarına dikkat çekmektedir.

SAÇ VE TIRNAKLARDA DEĞİŞİMLER ÖNEMLİ

"Alzheimer hastalığında saç ve tırnaklarda lezyonlar meydana gelir ve sempatik Sudo-salgılayıcı cilt tepkisi bozulur" diyor. "Bu nedenle, demans sendromlarıyla ilişkili cilt belirtilerinin tanı sürecinde değerli bir işaret olarak hizmet edebileceği görülüyor." Rapora göre, Alzheimer hastalığının karakteristik özelliği olan cilt lezyonları genellikle kötü hijyenden kaynaklanır. Bununla birlikte, bazen, kronik deri yolmayı veya mikozları tanımlayan ekskoriyasyon bozuklukları meydana gelebilir.

HASTALARIN YÜZDE 70'İNDE GÖRÜLÜYOR

Rapor, Alzheimer hastalığından muzdarip hastaların yüzde 70'inde saç ve tırnaklardaki değişikliklerin görüldüğünü iddia ediyor. Belirli cilt semptomlarına ek olarak, çalışma, Alzheimer hastalığında tırnakların oluşturduğu lezyonlara özel dikkat çekiyor. "Çalışmalar, cıva konsantrasyonundaki azalma ile bunamanın süresi ve şiddeti arasında bir ilişki olduğunu gösteriyor.