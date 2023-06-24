Ocean Gate kazasında Fenerbahçe detayı! Denizaltında hayatını kaybeden Hamish Harding’in Fenerbahçe formasıyla fotoğrafı ortaya çıktı

Titanik'in enkazına dalış yaparken kaybolan denizaltının enkazına ulaşıldı.

ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı, basın toplantısı düzenleyerek bulunan enkazın Titan'a ait olduğunu bildirdi. Teşkilat yetkilisi John Mauger, denizaltıda muhtemelen bir patlama gerçekleştiğini ve içindeki beş kişiden hayatta kalan olmadığını belirtti.

F.BAHÇE FORMASIYLA FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Kazanın ardından oldukça dikkat çeken bir detay gündeme geldi. Titanic enkazına giden denizaltında hayatını kaybeden Hamish Harding’in Fenerbahçe formasıyla fotoğrafı ortaya çıktı. Bir özel uçak kiralama şirketinin instagram sayfasından yapılan taziye paylaşımlarında Hamish Harding’in Anıtkabir'i ziyaret ettiği ve imzalı FB formasıyla poz verdiği görülüyor.

HAMİSH HARDİNG KİMDİR?

Hamish Harding, iş dünyasında başarılı olan bir girişimci ve havacılık tutkunu olan bir kişiydi. 2019 yılında, Hamish Harding ve iş ortağı olan Steve Fossett, "One More Orbit" adlı bir proje başlattı. Bu proje kapsamında, dünyanın etrafında uçarak bir rekor denemesi gerçekleştirdiler. Proje, Apollo 11'in Ay'a inişinin 50. yıldönümünü kutlamak amacıyla düzenlendi. Hamish Harding, Gulfstream G650ER adlı bir özel jet kullanarak dünya etrafında 48 saat, 7 dakika ve 44 saniye süren bir uçuş gerçekleştirdi. Bu uçuşla dünya etrafında dolaşarak bir rekor kırdı ve dikkatleri üzerine çekti.

Hamish Harding aynı zamanda Exos Aerospace Systems & Technologies şirketinin de kurucusu. Bu şirket, düşük yörüngede uçuş yapabilen uzay araçları ve teknolojileri geliştiriyor.

Hamish Harding hakkında en çok merak edilen detaylardan birisi Hamish Harding serveti. Çok zengin olduğu bilinen ancak tam olarak ne kadar parası olduğu bilinmeyen Hamish Harding, bu soru işaretleriyle birlikte yaşamını yitirdi. Ancak dış basında yer alan son haberlerde 7 milyar doları aşkın bir servetinin olduğu ifade edildi.