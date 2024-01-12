TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu Depremin Merkez Üssü Kahramanmaraş’ın İnşası Ve İhyası Noktasında Büyük Bir Özveriyle Çalışmaya Devam Ederken Kentin Ticaretinin Canlanması Noktasında Da Birçok Projeye Ev Sahipliği Yapıyor.

Henüz Kısa Bir Süre Önce Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Seçilen Serhan Erdoğanyılmaz Gerek Şehrin Tanıtılması Noktasında Gerekse Depremin İzlerinin Bir Nebzede Olsa Silinerek Kent Ekonomisinin Canlanması Noktasında Birçok Projeyle Kadim Şehre Değer Katmaya Devam Ediyor.

Aksu Haber’e Özel Açıklamalarda Bulunan TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Serhan Erdoğan Yılmaz 2024 Yılında Gerçekleştirmeyi Planladıkları Çalışmalar Hakkında Bilgiler Paylaştı.