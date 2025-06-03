Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu play-off çeyrek finalinde TOFAŞ, serinin 3. maçında Bahçeşehir Koleji’ni konuk etti. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Alex Perez, Marcquise Reed, Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir, Kris Bankston beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Kris Bankston’ın elinden buldu.

Rakip sayılarına Marcquise Reed’in üçlükleriyle karşılık vererek 8-5 öne geçen Bursa ekibi, Kris Bankston, Tolga Geçim ve Yiğitcan Saybir’in basketleri sonrası Uros Trifunovic ve Alex Perez’in üçlükleriyle ilk periyodu 24-14 önde kapattı.

İkinci periyoda da J.J. O’Brien’ın basketiyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Anzejs Pasecniks ve Marcquise Reed’in sayılarıyla 13. dakikada farkı 14’e çıkardı: 30-16. Bu bölümden sonra 8-1’lik seri yakalayan konuk takım, 16. dakikada farkı 7’e (31-24) indirirken, Uros Trifunovic, Kris Bankston, Yiğitcan Saybir, Tolga Geçim ile skor bulmaya devam eden TOFAŞ, soyunma odasına 42-38 üstünlükle girdi.

Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü periyodun başında Marcquise Reed, Alex Perez ve Yiğitcan Saybir’in basketleriyle durumu 49-41’e getiren TOFAŞ, rakip sayılarına engel olamayınca 25. dakikada fark 1’e indi: 49-48. Marcquise Reed’in serbest atış sayıları sonrası Alex Perez’in üçlüğüyle yeniden öne geçen Mavi Yeşilliler, Kris Bankston ve Marcquise Reed’in basketleriyle son çeyreğe 61-60 önde girdi.

Dördüncü periyoda da Marcquise Reed’in sayılarıyla başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, 31. dakikada 6 sayılık farkı yakaladı: 66-60. Anzejs Pasecniks ve Alex Perez’in basketleri sonrası konuk takım bitime 5.19 kala skoru 71-71 eşitlerken, Kenan Sipahi’nin sayılarına karşılık J.J. O’Brien’dan gelince bitime 2.50 kala skor bir kez daha dengelendi: 76-76. Alex Perez’in üçlüğüyle skoru 79-79’a getiren ve ardından Marcquise Reed’in sayılarıyla son 15 saniyeye 85-83 önde giren TOFAŞ, son hücumda savunma ribaundunu alamayınca skor 85-85 eşitlendi. Son hücumu 1.3 saniye kala kullanamayan Bursa ekibi bu skorla uzatmaya gitti.

Uzatma bölümüne de Marcquise Reed’in sayısıyla başlayan TOFAŞ, 92-88 önde durumdayken rakip sayılarına engel olamayınca 7-0’lık seriyle skor bitime 15 saniye kala 92-95’e geldi. Kalan bölümde aradığı üçlüğü bulamayan TOFAŞ Basketbol Takımı parkeden 92-96 mağlup ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji karşısında TOFAŞ’ta Marcquise Reed 34 sayı ve Alex Perez 21 sayıyla oynarken, bu sonuçla seriyi 2-1 kaybeden Bursa ekibi bu maçla birlikte sezonu noktalamış oldu.