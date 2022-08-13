Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, yerli otomobili gece saatlerinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kullanırken görüntülendi.

Test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin otomobili Togg'un saatte yaklaşık 100 kilometre hızla seyrettiği ve kamuflajlı olduğu görüldü.

Togg'un C-SUV modelinin gelecek yılın ilk çeyreğinde pazara çıkması bekleniyor. Türkiye'nin Otomobili'nin test ve deneme süreçleri ise devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yerli otomobili kullanmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'nde Togg'un en son prototipinin test sürüşünü yapmıştı.

Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'nde katıldığı "Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni"nin ardından test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin otomobili Togg'un test sürüşünü gerçekleştirmişti.

Togg ilk kez şarjda edilirken de görüntülenmişti

Togg'un Gemlik Kampüsü'ne kurulan ilk TruGo şarj cihazı, kesintisiz bir kullanıcı deneyimi tasarlamak üzere test edilmeye başlanmıştı.

Togg, Trugo markasıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) yaptığı başvuru sonucu şarj ağı işletmeci lisansını almıştı.

Şirketin, Trugo ile 81 ilde 600’ün üzerinde lokasyonda 1.000 yüksek performanslı şarj cihazı (DC) kurma hedefiyle çıktığı yolda şarj ağı işletmeci lisansı için yaptığı başvuru kabul edilmişti.