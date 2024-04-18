Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının 5,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

AFAD, depreme ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi.

Sulusaray'da meydana gelen depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD'ın verilerine göre, saat 18.31'de 3,5 büyüklüğünde artçı sarsıntı kaydedildi.