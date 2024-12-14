Emine Erdoğan: Temennimiz sıfır atık bilincinin hayatın her alanında benimsenen bir değer haline gelmesidir
Tokat-Amasya Karayolu Şenyurt kasabası yakınlarında, 23.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç, sürücüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarparak tarlaya savruldu.
İnceleme başlatıldı
Sürücü Ali Esetekin (23) ile otomobilde bulunan Eren Atlı (28) ve Hüseyin Can Esetekin (21) olay yerinde hayatını kaybetti.
Trafik kazasını duyan yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.
Ekipler trafik kazasıyla ilgili inceleme başlattı.