Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem anı, kentteki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Bazı vatandaşlar geceyi sokaklarda ateş yakarak ve traktör römorkunda geçirdi.
AFAD ve jandarma ekipleri tarafından deprem sonrası evleri zarar gören vatandaşlara çadır dağıtımında bulunuldu.
Meydana gelen depremde camiler ve kerpiç evlerde hasar oluştuğu belirlendi.
İlçenin Malum Seyit Tekke Mahallesi’nde bulunan Malum Seyit Tekke Camisi'nin külah kısmı depremde yıkıldı. Minber ve mihrabın da hasar gördüğü caminin duvarlarında çatlaklar meydana geldi.
Aynı mahallede bulunan kerpiç yapılarda da yer yer hasarlar oluştu. Ekipler, hasar gören yapılara girişleri yasakladı.Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)