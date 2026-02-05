Yüzyılın Konut Projesi kapsamında hayata geçirilen 500 Bin Sosyal Konut Projesinde kura çekimi; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile TOKİ Başkanı Levent Sungur’un katılımlarıyla yapılacak.

Kura Çekimi KSÜ’de, Canlı Yayınlanacak

Kahramanmaraş’ta yapılacak kura çekimi, KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Saat 14.00’te başlayacak kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlanacak.

Kura kapsamında Kahramanmaraş’ta toplam 8 bin 195 konutun hak sahipleri belirlenecek.

Canlı Yayın ve Detaylar

Kura çekimini canlı izlemek isteyen vatandaşlar, TOKİ’nin resmi YouTube kanalındaki canlı yayın bağlantısı üzerinden süreci takip edebilecek. Başvuru ve kura sürecine ilişkin detaylı bilgilere ise TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.