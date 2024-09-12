6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük felaketin ardından, deprem bölgesindeki vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) projeleri hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda, Kahramanmaraş ve çevre illerde mağdur olan vatandaşlar için inşa edilen 24 bin 812 yeni konutun kura çekimi gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş’ta düzenlenen kura çekimi, noter huzurunda ve depremzede vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Çekilişe katılan vatandaşlar, yeni evlerine kavuşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadı.

TOKİ tarafından yapılan konutlar, depremin yarattığı mağduriyetleri gidermeyi ve vatandaşların yeniden güvenli yuvalarına kavuşmasını hedefliyor.

Deprem yönetmeliklerine uygun olarak inşa edilen konutlar, modern mimarisi, dayanıklı yapıları ve sosyal donatıları ile dikkat çekiyor.

Çocuk oyun alanları, parklar ve yeşil alanlarla donatılan projeler, deprem bölgesinde sosyal yaşamın da canlanmasına katkı sağlayacak.

TOKİ’nin deprem bölgesindeki bu konut projeleri, hem mağduriyetlerin giderilmesi hem de bölgenin yeniden inşası için büyük önem taşıyor.

24 bin 812 yeni konutun kurası ile binlerce aile, yeni evlerine kavuşmanın sevincini yaşarken, deprem bölgesindeki yaşamın normalleşmesi adına atılan bu adımlar, bölge halkı için umut ışığı olmaya devam ediyor.