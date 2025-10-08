Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), borcunu erken ödeyip tapusuna hemen kavuşmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için başlattığı yüzde 25 indirim kampanyasına yoğun ilgi olduğunu duyurdu. Kampanyadan başvuru sürecinin ilk 12 iş gününde toplam 8.251 kişi yararlandı. Bu kişilerden 7.910’u borcunun tamamını kapatarak tapularını almaya hak kazandı.

Borcunu tamamen kapatamayan 341 kişi ise, yaptıkları kısmi ödemelerle indirimden faydalanarak avantajlı bir şekilde borçlarını azaltmış oldu. Kampanya kapsamında borcun tamamını kapatamayanlarda ise; borç bakiyesinin en az yüzde 25’ini peşin ödeyen alıcılar, kalan borç tutarı üzerinden yüzde 25 indirime hak kazanıyor.

Başvurular 17 Ekim 2025 Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek. Bu tarihten sonra yapılacak ödemelerde kampanya indirimi geçerli olmayacak.

Kampanyadan, satış işlemleri 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar tamamlanmış ve geri ödeme taksitleri yine en geç bu tarihte başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları faydalanabiliyor. Ancak, taksit süresi 12 ay ve daha az kalan alıcılar kampanya dışında tutuluyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, TOKİ’ye herhangi bir aidat veya emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor. Ayrıca, sözleşme imzalanan bankalar aracılığıyla konut kredisi kullanılarak borç kapatması yapılabiliyor.

Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin başvuru tarihini kaçırmaması önem taşıyor.