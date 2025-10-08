Özdemir Bayraktar, Milli Teknoloji Burs Programı kapsamında Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna sahip, Türkiye’nin yerli ve milli teknolojisini geliştirmesine katkı sağlamak konusunda istekli ortaokul, lise, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs desteği sağlanacağını açıkladı.

Gençlerin eğitim yolculuklarını desteklemek ve Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkı sağlayacak nesiller yetiştirmek amacıyla yürütülen program, 2026 yılında altı farklı kategoride uygulanacak: Yükselen Yıldız, Eğitim Desteği, Eğitmen Mentör, Sen Geleceksin, T3 AI Lisans Araştırmacı ve Etik İletişim burs programları.

Yapay zekâdan etik iletişime uzanan bu kapsamlı burs imkânlarıyla öğrenciler, alanlarına göre 4.000 TL ile 7.000 TL arasında değişen aylık desteklerden faydalanabilecek.

YÜKSELEN YILDIZ BURS PROGRAMI

Program Amacı

Milli Teknoloji hamlesi vizyonu doğrultusunda öğrencilerin kişisel, akademik ve profesyonel gelişimini desteklemek hedefiyle; sorumluluk alabilen, takım çalışmasına açık, potansiyelini keşfetmeye istekli gençler yetiştirilmesi ve bursiyerlerin bireysel değil, birlikte öğrenmeye dayalı bir gelişim süreci yaşaması amaçlanmaktadır.



Kimler Başvurabilir?

İstanbul genelinde lisans ve lisansüstü öğrencileri başvuru yapabilmektedir.



Kontenjan, Burs Süresi ve Miktarı

50 öğrenciye 10 ay boyunca aylık 6.000 TL burs sağlanacaktır.



Aşamalar

1) KYS Üzerinden Ön Başvuru

2) Video Mülakat

3) Kişilik Testi Envanterini Doldurma

4) Case/Role Play Mülakatı

5) Yönetici Mülakatı

SEN GELECEKSİN BURS PROGRAMI

Program Amacı

Milli Teknoloji Hamlesi hedefiyle, toplumsal fayda üretmeye istekli, sorumluluk sahibi girişimci gençlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, bursiyerlerin akademik ve mesleki gelişimlerinin yanı sıra, projelerde aktif görev alma, takım çalışması, liderlik ve sosyal sorumluluk gibialanlarda da kişisel gelişimlerine katkı sağlkanması hedeflenmektedir.



Kimler Başvurabilir?

Türkiye genelinde tüm üniversitelerin hazırlık, 1. Sınıf, 2. Sınıf, 3. Sınıf ve 4. Sınıf öğrencileri başvuru yapabilmektedir.



Kontenjan, Burs Süresi ve Miktarı

600 öğrenciye 10 ay boyunca aylık 6.000 TL burs sağlanacaktır.



Aşamalar

1) KYS Ön Başvuru

2) Video Mülakat

3) Kişilik Testi Envanterini Doldurma

4) Yüz Yüze Mülakat

EĞİTMEN MENTOR BURS PROGRAMI

Program Amacı

Yetenekli gençlerin liderlik ve mentörlük becerilerini geliştirmeleri amacıyla yetin oldukları alanlarda DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde öğrencilere eğitmenlik ve yarışmalar için desteklenen takımlara mentörlük yapmaları sağlanarak, öğrenciler arasında besleyici bir döngü oluşturulması amaçlanmaktadır.



Kimler Başvurabilir?

81 ildeki üniversitelerin Temel Bilimler, Mühendislik, PDR, Psikoloji, Sosyoloji, Eğitim Fakültesi (Sayısal Bölümler) bölümlerinde eğitim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yöneliktir.



Kontenjan, Burs Süresi ve Miktarı

1.100 öğrenciye 12 ay boyunca aylık 6.000 TL burs sağlanacaktır.



Aşamalar

1) KYS Ön Başvuru

2) Video Mülakat

3) Kişilik Testi Envanterini Doldurma

4)Case/Role Play mülakatı

5)Yüz Yüze Mülakat

EĞİTİM DESTEĞİ BURS PROGRAMI

Program Amacı

İhtiyaç sahibi başarılı öğrencilere eğitim desteği sağlanması ve Milli Teknoloji Hamlesi bilinci ile daha fazla gencin vakıf projelerine dahil edilmesi hedeflenmektedir.



Kimler Başvurabilir?

81 ildeki ortaokul, lise veya üniversitelerde öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler başvuru yapabilmektedir.



Kontenjan, Burs Süresi ve Miktarı

3.200 öğrenciye 10 ay boyunca aylık 4.000 TL burs sağlanacaktır.



Aşamalar

1) KYS Üzerinden Ön Başvuru

2) Gerekli Belgeleri Sisteme Yükleme

3) Video Mülakatı

4) Yüz Yüze Mülakat

T3 AI LİSANS ARAŞTIRMACI BURS PROGRAMI

Program Amacı

Yapay zeka ve Büyük Dil Modelleri (LLM) alanlarında bitirme projesi hazırlayan yetenekli lisans öğrencilerini desteklemek, genç araştırmacıların bilimsel üretkenliğini artırmak, yenilikçi ve etkili projelerin geliştirilmesini teşvik etmek, Türkiye'nin yapay zeka alanındaki insan kaynağını güçlendirmek, projeleri uluslararası düzeyde tanıtmak ve nitelikli mentörlükle akademik gelişime katkı sunmak amaçlanmaktadır.



Kimler Başvurabilir?

81 ildeki yapay zeka veya büyük dil modelleri alanında bitirme projesi hazırlayan lisans öğrencileri başvurabilir.



Kontenjan, Burs Süresi ve Miktarı

30 öğrenciye 6 ay boyunca aylık 7.000 TL burs sağlanacaktır.



Aşamalar

1) KYS Ön Başvuru

2) Video Mülakat

3) Kişilik Testi Envanterini Doldurma

4) Case/Role Play mülakatı

5) Yüz Yüze Mülakat

ETİK İLETİŞİM BURS PROGRAMI

Program Amacı

Bu program ile medya okuryazarlığı, dijital etik, doğru bilgi paylaşımı ve içerik üretimi alanlarında yetkin, etik temelli bir iletişim anlayışı geliştirmiş genç bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.



Kimler Başvurabilir?

81 ilde bulunan üniversitelerin lisans ve yüksek lisans programlarında öğrenim gören, iletişim alanına ilgi duyan ve sosyal fayda odaklı içerikler üretme motivasyonuna sahip öğrenciler başvurabilir.



Kontenjan, Burs Süresi ve Miktarı

20 öğrenciye aylık 6.000 TL burs verilecektir.



Aşamalar

1) KYS Üzerinden Ön Başvuru

2) Video Mülakat

3) Kişilik Testi Envanterini Doldurma

4) Case/Role Play Mülakatı

5) Yüz Yüze Mülakat

6) Yönetici Mülakatı

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.