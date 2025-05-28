Proje kapsamında, 240 kişilik çok amaçlı bir konferans salonu, modern ofis alanları ve yönetim birimlerinin yer aldığı idari bina yer alıyor. Yapının çatısında yer alacak Güneş Enerjisi Sistemi (GES) ile binanın enerji ihtiyacının önemli bir kısmı yenilenebilir kaynaklardan karşılanacak. Bu yönüyle proje, sürdürülebilirlik ve çevre duyarlılığı açısından da örnek teşkil ediyor.

Buluntu: Örnek Bir Bölge Olmayı Hedefliyoruz

Tomsuklu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, projenin tamamlanmak üzere olduğunu belirterek şunları söyledi: “Tomsuklu OSB olarak yalnızca üretimle değil, altyapımızla, hizmet kalitemizle ve sürdürülebilirlik vizyonumuzla da örnek bir bölge olmayı hedefliyoruz. İdari ve Sosyal Bina Projemiz, bu vizyonun somut bir yansımasıdır. Hem sanayicilerimize modern bir çalışma ortamı sunacak hem de toplantı, seminer ve eğitim gibi organizasyonlar için donanımlı bir merkez işlevi görecek.”

Son aşamaya gelen projeyle birlikte Tomsuklu OSB, hem fiziki altyapısını güçlendiriyor hem de bölge sanayicisine daha kaliteli ve kapsamlı hizmet sunma yönünde büyük bir adım atmış oluyor.