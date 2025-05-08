Toplantıda söz alan müteşebbis heyeti üyeleri, Tomsuklu OSB’ye bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı Mustafa Narlı’ya teşekkür ederken, yeni Başkan Mustafa Buluntu’ya da görevinde başarılar diledi.

2016 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenerek tüzel kişilik kazanan Tomsuklu OSB, geçen süre zarfında önemli gelişmelere sahne oldu. Bölgenin sanayi altyapısının yüzde 99’u tamamlanmış durumda. Özellikle 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremler sonrasında Kahramanmaraş’ta üretim ve yatırım sürecinin yeniden yapılanması adına Tomsuklu OSB, hızlı bir ivme kazanarak yatırımcıların odak noktası haline geldi.

Bölge, lojistik avantajları, geniş yatırım alanları ve planlı gelişim vizyonuyla yalnızca Kahramanmaraş’ın değil, bölge sanayisinin de yükselen merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor.