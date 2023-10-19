Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Oruç Baba İnan İle Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Memiş Kütükçü'nün Katılımıyla Deprem Bölgesi Organize Sanayi Bölgeleri İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi.
Toplantıda Konuşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı, İş Dünyasının Sorunlarını Dile Getirerek Taleplerini İletti.
Başkan Narlı Konuşmasının Devamında Bakanlığın Gerçekleştirdiği Çalışmaların Tekstil Sektörü İçin Can Suyu Olduğuna Dikkat Çekerek Teşekkür Etti.Kaynak: Taha Hayri Bağbudar