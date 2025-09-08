6 Kişi Enkaz Altında Kaldı

Edinilen bilgilere göre, damın çökmesiyle evde bulunan 6 kişi enkaz altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Enkaz altında kalanlardan bazıları kendi imkanlarıyla kurtulurken, bazıları ise ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

2 Çocuk Hayatını Kaybetti

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Kerimhan Kara ve Sudenaz Kara tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Bölgede İnceleme Başlatıldı

Olayın ardından yetkililer köyde inceleme yaparken, çöken evin yapısal durumu ve çökme nedenine ilişkin araştırma başlatıldı.