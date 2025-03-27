Projenin temeli, 9 Ocak 2025 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla atıldı.

Hızla ilerleyen çalışmalarda, 117 dükkân ve 23 bloktan oluşan modern ticaret kompleksinin kaba inşaatı büyük ölçüde tamamlandı.

Hedef, yıl sonuna kadar tüm inşaat çalışmalarını bitirip iş yerlerini esnafa teslim ederek Kahramanmaraş’ın ticaretini yeniden canlandırmak.

Devlet destekli bu projeyle, şehrin ekonomik yapısına yeni bir soluk getirilmesi planlanıyor.

Modern altyapısı ve güçlü mimarisi ile dikkat çeken Toptancılar Sitesi, esnafların kısa sürede iş yerlerine kavuşmasını sağlayacak.