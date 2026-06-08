Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım ağını daha güçlü ve modern hale getirmek amacıyla sürdürdüğü yol yatırımları aralıksız şekilde sürdürüyor. Şehrin önemli ticaret merkezlerinden biri olan Toptancılar Sitesi’nde başlatılan asfalt yenileme çalışmaları aralıksız devam ederken, bölgedeki ulaşım standardı önemli ölçüde yükseltiliyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında bölgedeki ulaşımın kesintisiz sürdürülebilmesi adına gece gündüz yoğun mesai harcanıyor. Alanda hummalı bir çalışma yürüten ekipler, asfalt serim faaliyetlerini gece saatlerinde de kesintisiz sürdürüyor.

30 Milyonluk Yatırım

Çalışmalar çerçevesinde sahada yoğun bir mesai yürüten ekipler, asfalt serim işlemlerini belirlenen program doğrultusunda etap etap sürdürüyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgede 10 bin tonun üzerinde sıcak asfalt kullanılmış olacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgede gerçekleştirilen asfalt yenileme yatırımının toplam maliyeti 30 Milyon TL’nin üzerinde olacak.