HATAY (AA) - Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (Toroslar EDAŞ) Dağıtım Direktörü Mehmet Kayacı, 6 Şubat 2023'ten bu yana Hatay'da yaptıkları altyapı çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kayacı, AA muhabirine, 6 Şubat'taki depremlerde kendilerinin de "depremzede bir şirket" olarak 17 çalışanlarını kaybettiklerini söyledi.

Depremin ilk anından itibaren bölgede arama kurtarma faaliyetlerine katıldıklarını ve enkazda kalanların şirketin sepetli araçlarıyla kurtarılmasını sağladıklarını belirten Kayacı, şöyle devam etti:

"Özellikle gece aramalarında en önemli unsur olan aydınlatmayı sağlamakla mükelleftik ve bunu hızlıca sağlamaya çalıştık. Fay hattından, kaymalardan dolayı yer altı kablolarımız, direklerimiz çok büyük zarar görmüştü. Yıkılan apartmanlardan dolayı trafo binalarımız da kullanılmaz hale gelmişti. Biz bir taraftan afette hasar görmeyen Mersin gibi illerimizden bir taraftan Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ ve AYEDAŞ, ciddi anlamda aynı gün içerisinde ekipleri buraya yönlendirerek bu aydınlatmayı sağlamaya gayret ettik. Bir taraftan da insanları ihtiyacı olan seyyar mutfaklardaki yemek yapımıyla ilgili elektrik temini için büyük bir özveriyle çalıştık."

Kayacı, bir taraftan da çadır ve konteynerlerin kurulumları esnasında elektrik altyapısı için de çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Depremin üzerinden 2 yıl geçtiğini anımsatan Kayacı, bu süreç içerisinde yaptıkları çalışmaları şöyle sıraladı:

"Deprem öncesi Hatay'da yıllık 800 milyon lira civarında bir yatırım yaparken, biz iki yıl içerisinde 4,7 milyar liralık yatırım ve ayrıca 1 milyar liralık bir bakım bütçesiyle şebekemizi daha da güçlü hale getirdik. Tabii bu deprem çok üzücü, hepimiz için ders alınması gereken bir doğal afet olarak karşımıza çıktı. Biz burada 'elektrik altyapısını, Hatay'ı daha aydınlık geleceklere taşıyabilmek için neler yapabiliriz?' ile ilgili projelerimizi sürekli geliştiriyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın bu bölgedeki afetzedeler için yapmış olduğu TOKİ konutları, yine köy evlerinin elektrik altyapısı için işbirliği içerisinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Sürekli yapılan toplantılarla, kamu kurum ve kuruluşlarının senkronizasyonuyla şehrimizin altyapısını uzun yıllar boyunca daha iyi hale getirebilmek için bir altyapı projelendirme çalışmamız oldu. Bu çalışmalarımız doğrultusunda ihtiyacı olan yerlerde vatandaşlarımızın özellikle bu afet konutlarına yerleşmeden önce altyapılarını bir an önce tamamlamak, oradaki tesislerin kabullerini, aydınlatmalarına kadar her türlü tesisini tamamlayarak vatandaşımıza hizmete açmak için mücadele ediyoruz."

Kayacı, yaptıkları yoğun çalışma neticesinde de istihdama da katkı sağlayarak vatandaşların dünden daha kaliteli elektrik hizmeti alabilmesi için gayretlerini sürdürdüklerini sözlerine ekledi.