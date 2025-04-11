İSTANBUL (AA) - Tosyalı Holding'in Contemporary Istanbul Vakfı ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirdiği depremlerden etkilenen genç sanatçılar ve geleceğin sanat profesyonellerine yönelik Kariyer ve Mesleki Gelişim Eğitim Programı yoğun ilgi gördü.



Holdingden yapılan açıklamaya göre, 25 Mayıs'ta sona erecek ve çevrim içi olarak gerçekleştirilecek programı, Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen genç sanatçılara yönelik hazırlandı.



Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3. ve 4. sınıf resim, heykel ve grafik tasarım bölümlerinden toplam 63 öğrencinin katıldığı program kapsamında, toplam 40 saatlik 24 ders verilecek ve eğitimler sonunda iki sanatçı eşliğinde atölye çalışmaları düzenlenecek.



Program, genç sanatçıların üretim motivasyonlarını artırmanın yanı sıra onları sanat dünyasındaki çeşitli kariyer yollarıyla tanıştırmayı, ifade güçlerini geliştirmeyi ve dijital çağın gerekliliklerine uyum sağlamalarını amaçlıyor. Uzun vadede benzer eğitimlerin farklı üniversitelerde ve depremden etkilenen diğer şehirlerdeki sanat fakültelerinde de uygulanması planlanıyor.



Program çerçevesinde gençler, "Küratörlük, sanat yönetimi, müzecilik gibi alanlarda rehberlik", "Portfolyo hazırlama, sanatçı kimliği geliştirme, sektörde ağ kurma gibi pratik bilgiler" ve "Yeni medya, dijital sanat ve yapay zeka gibi güncel alanlarda farkındalık kazandırma" gibi birçok başlıkta düzenlenen eğitimlere katılarak kendilerini geliştirme fırsatı yakalayacak.

Eğitim süresince katılımcıların, online platformlarda paylaştıkları içerikler, forumlar ve tartışma panellerine interaktif katılımları, uygulamalı ödevler, eğitim sonrası anketler, eğitmenlerin performansı, portfolyo değerlendirmesi gibi başlıklarda ölçümlemeler yapılacak. Ayrıca eğitmenlerden oluşan bir kurul tarafından seçilen en başarılı 5 öğrencinin portfolyoları değerlendirilecek ve bu öğrenciler Contemporary Istanbul'un 20. serisi ziyaret etme ve İstanbul'da fuar kapsamında ağırlanma fırsatı bulacak.



Tosyalı Holding ayrıca, İskenderun’daki yönetim binasını sanat ve sergi alanı olarak kullanıma açmayı planlıyor. Ünlü mimar Nevzat Sayın'ın tasarımı olan bina, içerisindeki workshop, konferans ve sergi alanlarıyla bölgenin sanat merkezlerinden biri haline getirilecek.

Şirket, aynı zamanda 17-20 Nisan'da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek CI Bloom'un 4. serisinde stratejik partner olarak destek verecek.

- "Sürdürülebilir yaşamın inşasına katkı sağlamaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, holding olarak sürdürülebilir yaşam için toplumsal yatırımlarını büyütmeyi bir gönül borcu olarak gördüklerini, bu konuda tüm kaynakları seferber etmeye devam ettiklerini belirtti.

Faaliyet gösterdikleri bölgelerde sosyal projeleri önceliklendirdiklerine değinen Tosyalı, "Sürdürülebilirlikle ilgili toplumda farkındalık yaratmanın değişim ve dönüşümü hızlandıracağı öngörüsüyle sanatta sürdürülebilirliği destekliyoruz. Bu farkındalıkla Contemporary Istanbul Vakfı da dahil olmak üzere çeşitli kurumlarla işbirliği içerisinde sanatı ve sanatçılarımızı destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tosyalı, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgede faaliyet gösteren bir şirket olarak, sundukları çeşitli desteklerin yanı sıra eğitime ve sanata yönelik özel katkılar sağlamaya da öncelik verdiklerini kaydetti.

Hatay Medeniyetler Korosu'nun yeniden ayağa kaldırılması, bölgedeki özel eğitime muhtaç çocuklar için yeni bir okul inşaatı, İskenderun'daki Tosyalı Çarşı'nın kurulması, İskenderun Büyük Çarşı İşhanı'nın restorasyonu ve modernizasyonu gibi toplumsal sorumluluk projeleriyle bölgeye destek olduklarına işaret eden Tosyalı, "Şimdi de Contemporary Istanbul Vakfı ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz bu projeyle, deprem sonrası eğitimlerine ara vermek zorunda kalan genç sanatçılarımızı destekliyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tosyalı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öğrenci gençlerimiz motivasyonlarını kaybettiler. Ancak ben inanıyorum ki bu projede olduğu gibi el ele verdiğimizde her şeyin üstesinden gelebiliriz. Sanatın iyileştirici ve güçlendirici rolünü artırarak deprem bölgesindeki genç sanatçılarımıza moral ve motivasyon sağlamak bizim için büyük bir mutluluk. Toplum gönüllüsü bir kurum olarak sanatta ileri dönüşümü ve sanatçıları destekleyerek sürdürülebilir yaşamın inşasına katkı sağlamaya devam edeceğiz."

- "Çok boyutlu bir eğitim sunmayı hedefledik"

Contemporary Istanbul Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rabia Bakıcı Güreli de Hatay'da başlattıkları bu projenin, yalnızca bir eğitim programı değil, aynı zamanda sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne duydukları inancın sahadaki karşılığı olduğunu aktardı.

Contemporary Istanbul Vakfı olarak, sanatın yalnızca estetik bir ifade değil, aynı zamanda umut, dayanışma ve yeniden başlama aracı olduğuna olan inancını dile getiren Güreli, "Uzun süredir güzel sanatlar fakültelerine yönelik yapısal destek modelleri üzerinde düşünen ve çalışan bir vakıf olarak, bu projede genç sanatçılara yalnızca teknik bilgi değil, aynı zamanda kariyer gelişimi, ifade gücü, kişisel farkındalık ve dijital çağın gereklilikleriyle donatılmış çok boyutlu bir eğitim sunmayı hedefledik." ifadelerini kullandı.

Güreli, bu programın, gençlerin yalnızca teknik donanım kazanacağı değil, aynı zamanda kendilerini yeniden tanımlayabilecekleri, hayal kurabilecekleri ve yönlerini belirleyebilecekleri yaratıcı bir alana dönüştüğünü vurgulayarak, "Hatay'da atılan bu adımın yalnızca deprem bölgesinde değil, Türkiye'nin dört bir yanındaki genç sanatçılara ulaşacak bir modele dönüşmesi en büyük dileğimiz. Çünkü biz biliyoruz ki sanat iyileştirir, sanat birleştirir, sanat geleceğe açılan kapıdır." değerlendirmesinde bulundu.

