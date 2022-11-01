Corolla Cross Hybrid, Pratikliği, Üstün Güvenlik Özellikleri Sunan Toyota Safety Sense 3 İle 5. Jenerasyon Hibrit Teknolojisini, Suv Özellikleriyle Buluştururken Yeni 10.5 İnç Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Ekranı Ve 12.3 İnç Dijital Kokpitiyle Sınıfında Eşsiz Bir Model Olarak Öne Çıkıyor.

Corolla Cross Hybrid İle Güçlü Suv Tasarımı Ve Yeni Standartlar Toyota Corolla Cross Hybrid, Modern, Sofistike Suv Görünümünü, Etkileyici Ve Dinamik Bir Formla Buluşturuyor.

Toyota Suv Allesinin Tasarımını Taşıyan Corolla Cross Hybrid, Karakteristik Ön İzgarasi, Keskin Hatlı Premium Far Tasarımı Ve Aracın Dinamik Tasarımına Katkı Sağlayan 3 Boyutlu Etkiye Sahip Gövde Yapısı İle Dikkat Çekiyor.

Üretilmeye Başlandığı 1966 Yılından Bugüne Kadar Tüm Dünyada 46 Milyon Adetten Fazla Tercih Edilen “Efsane Model” Corolla’nın Cross Hybrid Modeli Kahramanmaraş Toyota Plaza Toymar Da Düzenlenen Özel Bir Törenle Tanıtıldı.

Tören Sonunda Bir Açıklama Yapan Kahramanmaraş Toyota Plaza Toymar Satış Müdürü Naz Kazancı Kendi Segmentinin En İyisi Olan Aracı Tanıtmaktan Gurur Duyduklarını Dile Getirdi.