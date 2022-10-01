Maçtan Dakikalar
9. dakikada Mensah'ın ara pasında topla buluşan Thiam'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. Gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
18. dakikada Cardoso'nun ceza sahasına girerken şutunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.
20. dakikada Ceza sahası içinde topla buluşan Bakasetas'ın sol çaprazdan şutunda kaleci Bilal meşin yuvarlağı güçlükle çıkardı.
26. dakikada Uğurcan'ın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Mensah'ın pasında Gavranovicmeşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
29. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Trezeguet'in vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.
53. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Gomez'in vuruşunu defans çıkardı.
76. dakikada ceza sahası içerisinde Onur Bulut'un Umut Bozok'a müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bakasetas düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-1
83. dakikada topla buluşan Umut Bozok'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2
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Stat: RHG Enertürk Enerki
Hakemler: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Ata Yıldırım
Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardoso (Emrah dk. 87 ?), Ramazan (Gökhan dk. 69), Mensah (Bertolocci dk. 88 ?) Thiam, Gavranovic (İlhan dk. 69)
Yedekler: Abdulkadir, Mustafa, Kemen, Nurettin, Uzodimma, Ackah
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo (Yusuf Yazıcı dk. 64), Eren, Siopis (Densvil dk. 64), Hamsik (Umut dk. 73), Bakasetas (Doğucan dk. 88 ?), Abdülkadir (Bardhi dk. 64), Trezeguet, Gomez
Yedekler: Taha, Hüseyin, Naci, Yusuf Erdoğan, Lahtimi
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Gavranovic (dk. 26) (Kayserispor), Bakasetas (dk. 76 pen.), Umut Bozok (dk. 83) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Trezeguet, Eren, Gomez (Trabzonspor), Gavranovic, Onur Bulut, Kolovetsios (Kayserispor)