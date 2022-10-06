UEFA Avrupa Ligi H grubu 3. hafta maçında Trabzonspor, Monaco ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Trabzonspor, karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Gomez, kırmızı kart gördü

Karşılaşmaya istediği gibi başlayamayan temsilcimiz Trabzonspor'da Maxi Gomez rakibi Mohamed Camara'ya tekme attığı gerekçesiyle 11. dakikada kırmızı kart gördü.

Monaco golü buldu

Monaco kırmızı karttan 3 dakika sonra Wissam Ben Yedder'in golüyle 1-0 öne geçti. Embolo soldan ceza sahasına girdi ve sol ayağıyla içeriye çevirdi. Ben Yedder'in ön direkte yaptığı düzgün vuruş ağlarla buluştu.

Ben Yedder kendisinin 2. golünü kaydetti

Maçın 45. dakikasında Monaco'da Vanderson, Bartra'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ben Yedder, penaltıdan attığı golle takımını 2-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu golle 2-0 Monaco'nun üstünlüğüyle bitti.

Disasi farkı 3'e çıkardı

Fransız ekibi ikinci yarıya golle başladı. Monaco 55. dakikada, Axel Disasi ile farkı 3'e çıkardı. Sağdan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde kafalardan seken topu arka direkte Axel Disasi tamamladı ve takımını 3-0 öne geçirdi.

Bakasetas, Trabzonspor'un tek golünü attı

72. dakikada Trabzonspor, Anastasios Bakasetas'ın golüyle farkı 2'ye indirdi. Umut Bozok'un pasıyla Bakasetas ceza sahası dışından sol ayağıyla kaleye sert bir şut gönderdi ve topu ağlara gönderdi.

Trabzonspor 3 maç sonunda 3 puanda

Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol çıkmayınca temsilcimiz Trabzonspor, Monaco deplasmanından 3-1 mağlup ayrıldı. 3 maç sonunda 3 puanı bulunan Trabzonspor, haftaya sahasında Monaco'yu ağırlayacak.