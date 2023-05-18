İstanbul trafiğinde ilginç anlar yaşandı…

Bu görüntüler Üsküdar’da bir sürücü tarafından kayda alındı.

Bir vatandaş akan trafiğin ortasında durdu, seccadesini serdi.

Akan trafikte namaza durdu

Şaşkın bakışlar arasında namaza duran adam, hem kendisini hem de yolda hızlıca seyreden sürücüleri tehlikeye attı.

Sosyal medyada gündem olan adam için binlerce yorum yapıldı.

'Namaz vaktini kaçırmış olabilir'

Üsküdar gibi maneviyatı yüksek bir ilçede onlarca cami olduğunu söyleyen kullanıcılar, yaşanan bu duruma anlam veremediklerini söyledi.

Bazı kullanıcılar da adamın namaz vaktini kaçırmış olabileceğini yazdı.