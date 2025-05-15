AKP milletvekilleri tarafından hazırlanan yeni kanun teklifi, trafik güvenliğini artırmak ve kazalara karşı caydırıcılığı güçlendirmek amacıyla önemli değişiklikler içeriyor. Hazırlanan düzenlemeye göre, ölümlü ya da yaralamalı kazalarda olay yerini izinsiz terk eden sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi planlanıyor.

TRAFİK CEZALARI DEĞİŞİYOR

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu öncülüğünde hazırlanan ve bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması beklenen kanun teklifinde, Karayolları Trafik Kanunu'nda kapsamlı değişiklikler öngörülüyor.

OLAY YERİNİ TERK EDENE HAPİS CEZASI

Yeni düzenlemeye göre, ölümlü veya yaralamayla sonuçlanan trafik kazalarında, zorunlu bir neden olmaksızın olay yerinden ayrılan sürücüler artık sadece idari para cezasıyla değil, hapis cezası ile de karşı karşıya kalacak. Bu kapsamda sürücülere 1 ila 3 yıl arası hapis cezası verilecek, sürücü belgeleri 2 yıl süreyle iptal edilecek. Ayrıca olay yerinden izinsiz ayrılanlara 46 bin TL idari para cezası uygulanacak.

TRAFİK CEZALARI ARTIYOR

Yeni teklif, yalnızca kazalarla sınırlı kalmıyor trafikte sıkça yapılan birçok kural ihlali için de cezaların artırılmasını öngörüyor:

Seyir halindeyken cep telefonu kullananlara 5 bin TL ceza verilecek.

Aynı ihlalin ikinci kez yapılması durumunda ceza 10 bin TL olacak.

İhlal üç ve üzeri kez tekrarlanırsa, 20 bin TL ceza ve 30 gün ehliyete el koyma uygulanacak.

Ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin TL,

Ehliyeti geçici alınmasına rağmen araç kullananlara 20 bin TL,

Ehliyeti tamamen iptal edilmesine rağmen araç kullananlara ise 200 bin TL idari para cezası kesilecek.

TAKSİMETRE İÇİN YENİ DÜZENLEME

Kanun teklifinde ayrıca yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik olarak takograf ve taksimetre kullanımı zorunluluğu ile ilgili yeni kurallar da yer alacak. Bu sayede ticari taşımacılıkta standartların artırılması hedefleniyor.