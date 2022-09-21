Trafik kazalarının nedenleri nedir. Hangi durumlar trafik kazasına sebebiyet verebilir. Trafik eğitmeni Eyüp Erinci, Aksu Haber’e anlattı
Erinci, Trafik kazalarının engellenmesinde dikkat edilmesi gereken detayları da paylaştı.
Trafik kazalarının nedenleri nedir. Hangi durumlar trafik kazasına sebebiyet verebilir. Trafik eğitmeni Eyüp Erinci, Aksu Haber’e anlattı
Erinci, Trafik kazalarının engellenmesinde dikkat edilmesi gereken detayları da paylaştı.
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