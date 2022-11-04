Şehit Yasin Höbek Yatılı Bölge Okulu Konferans Salonunda Andırın İlçe Emniyet Amirliği, Jandarma ve Andırın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordine sağlayarak yaklaşık 60 öğretmen ve idarecilere yönelik "Trafik Tedbirleri" hizmet içi eğitim faaliyeti kapsamında trafik güvenliği farkındalığının artması amacıyla trafik eğiticileri tarafından eğitim semineri düzenlendi.

Trafiğin tanımı ve unsurları, Trafikte insanların oynadığı roller, Trafik güvenliğinin önemi ve faktörler, gibi konuları içeren slayt gösterisi ile geniş bir şekilde anlatıldı.

Soru cevap şeklinde devam eden seminer'de Trafik ekipleri katılımcılara geniş bilgiler verdiler.